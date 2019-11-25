الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة للغد

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.