الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الأخير من نوفمبر

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ضعيف ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية يتوقع اشتداد قوتها نهارا أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر على بعض المحافظات الغربية مساء وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.