الأرصاد الجوية تحذر من هبوب الرياح الشمالية الغربية القوية في 2 ديسمبر
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠١]
باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)
من المتوقع أن تهب الرياح الشمالية الغربية القوية في شبه جزيرة آبشيرون وباكو في 2 ديسمبر.
أكدت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية لوزارة البيئة والموارد الطبيعية لوكالة أذرتاج أنه، ستنخفض الحرارة ب3-5 درجات مقارنة باليوم السابق.
من المتوقع أن يسقط الامطار في بعض الأماكن في محافظات أذربيجان الريفية وسقوط الثلوج في الجبال يوم 2 ديسمبر، وقد يكون مكثفاً في بعض الأماكن. ستزيد قوة الرياح الشمالية الغربية من حين لآخر.
ستنخفض حرارة الطقس تدريجياً ب3-5 درجات مقارنة بالأيام السابقة.
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