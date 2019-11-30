الأرصاد الجوية تحذر من هبوب الرياح الشمالية الغربية القوية في 2 ديسمبر

باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

من المتوقع أن تهب الرياح الشمالية الغربية القوية في شبه جزيرة آبشيرون وباكو في 2 ديسمبر.

أكدت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية لوزارة البيئة والموارد الطبيعية لوكالة أذرتاج أنه، ستنخفض الحرارة ب3-5 درجات مقارنة باليوم السابق.

من المتوقع أن يسقط الامطار في بعض الأماكن في محافظات أذربيجان الريفية وسقوط الثلوج في الجبال يوم 2 ديسمبر، وقد يكون مكثفاً في بعض الأماكن. ستزيد قوة الرياح الشمالية الغربية من حين لآخر.

ستنخفض حرارة الطقس تدريجياً ب3-5 درجات مقارنة بالأيام السابقة.