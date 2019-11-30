مسابقة لهواة صيد السمك في محمية قيزيل آغاج الوطنية

باكو، 30 نوفمبر ، اذرتاج.

أجريت مسابقة تالية لصيد السمك للهواة في محمية قيزيل آغاج جنوب أذربيجان ، ذلك لهدف ترويج صيد السمك في البلد. شارك عدد من الصيادين الهواة في المسابقة الهادفة إلى القضاء على سرقة الصيد ولترويج وتشجيع ممارسة الصيد المشروع وبأدوات مقبولة وفي المناطق المسموح بها.

أفادت وكالة أذرتاج أن مدير محمية قيزيل آغاج الوطنية فردوسي محمدوف صرح بهذا للصحفيين.

وأشار إلى أنه تم تحديد المواقع المناسبة للصيادين الهواة لممارسة الصيد باستخدام الأدوات المسموح بها وفي الأماكن المرخصة وتمت تهيئة الظروف الملائمة للصيد.