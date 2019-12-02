هيئة الأرصاد تتوقع تساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال للغد

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر ليلا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية غربية معتدلة نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وغير ممطرة أساسا نهارا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.