هيئة الأرصاد تتوقع استمرار ظروف الطقس غيومة منقلبة

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب غير مكثف ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية مرشحة إلى الاستبدال بشمالية غربية قوية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول الامطار مساء على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.