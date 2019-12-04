هيئة الأرصاد تتوقع ظروف الطقس الممطرة وتجمد الطرق في الأقاليم

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة وانقطاع الهطول نهارا تدريجيا وهبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاعتدال في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.