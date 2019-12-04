وزير تركي: أذربيجان وجورجيا وتركيا تعد مشاريع للتصدير المشترك للبندق

باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).

تنوي تركيا تطوير التعاون مع أذربيجان في مجال التغذية والزراعة والموارد الحيوانية والغابة والمياه.

أفادت وكالة أذرتاج ان قال هذه الكلمات وزير الزراعة والغابة التركي بكير باكديميرلي.

قال الوزير التركي ان بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم لأذربيجان في اعداد خبراء زراعيين.

وزاد الوزير ان تركيا تنتج 600 الف طن من البندق كل سنة. ولأذربيجان أيضا نصيب كبير في هذا المجال. هناك إمكانيات عمل مشترك بين أذربيجان وجورجيا في انتاج البندق. حسب كلماته، اتفق وزراء زراعة الدول الثلاث على العمل المشترك في الأسواق العالمية ويتم اعداد مشاريع للتصدير المشترك للبندق.