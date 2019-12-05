مختار باباييف: نتيجة لتغير المناخ انخفضت مواردنا المائية بنسبة 15 %

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

يجب توفير المياه، إذ أننا نواجه صعوبات في هذا المجال كما هو الحال في العديد من البلدان.

أفادت أذرتاج أن وزير البيئة والموارد الطبيعية لأذربيجان مختار باباييف صرح بذلك في الاجتماع السادس لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في باكو في 4 ديسمبر.

قال الوزير إن موارد المياه في أذربيجان منخفضة نسبياً مقارنة ببلدان المنطقة وأن 70% من المياه تتشكل خارج حدودنا. في معظم أنهار الجمهورية، بما في ذلك الأنهار العابرة الكبيرة، تقل جودة المياه عن المعدل. جراء تغير المناخ، انخفضت مواردنا المائية بنسبة 15%، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض.

قال الوزير مختار باباييف "إن الطلب على المياه في ازدياد بسبب النمو السكاني للبلاد وتطور مختلف قطاعات الاقتصاد. يجب تطبيق إدارة مرنة للمياه وفقاً للممارسات الدولية لتوفير المياه. من أجل تجنب هذه المشكلة في المستقبل، يجب منع فقدان المياه واستخدام التقنيات والمعدات الحديثة لتوفير المياه ".