هيئة الأرصاد تتوقع ظروف الطقس الممطرة أساسا للغد

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة مساء على بعض المناطق وتكون ضباب غير مكثف صباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر في منطقة شتى مع توقعات كثافة الهطول على بعض الأماكن وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وتكون ضباب على مناطق مختلفة أحيانا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-4 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.