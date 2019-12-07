    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تنبه من تجمد الطرق ليلا خاصة في الأقاليم

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٧]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيها بشأن ظروف الطقس الممطرة والمثلجة ورياح قوية تسود على البلد نهاية الأسبوع.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أنها تتوقع ابتداء من مساء 8 ديسمبر وفي 9 ديسمبر أحيانا ظروف الطقس الممطرة وكثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها في 9 ديسمبر.

    وتنتظر الهيئة هطول المطر والثلج خاصة بدءا من مساء 8 ديسمبر وطول يوم 9 ديسمبر في أجواء محافظات أذربيجان الشمالية والشرقية أساسا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وكثافة الهطول على أماكن شتى.

    نبهت كذلك توقعات تجمد الطرق البرية خاصة في ساعات ليلية.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تنبه من تجمد الطرق ليلا خاصة في الأقاليم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
    مبارز قوربانلي: على الناس أن يبذلوا جهودا كبيرة من اجل حماية الطبيعة في وقتنا الحاضر
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
    المندوب الأممي: مثل هذه المبادرات تساعد محاربة عواقب التغيرات المناخية
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣١]
    السفير الهندي: هذه مبادرة واجبة جدا ليس بالنسبة لأذربيجان فقط بل ولكوكبنا أيضا
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
    السفير الإيطالي: هذه المبادرة تدعو الناس لتوحيد جهودهم لحماية الطبيعة
    الأرصاد الجوية تنبه من تجمد الطرق ليلا خاصة في الأقاليم