الأرصاد الجوية تنبه من تجمد الطرق ليلا خاصة في الأقاليم

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيها بشأن ظروف الطقس الممطرة والمثلجة ورياح قوية تسود على البلد نهاية الأسبوع.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أنها تتوقع ابتداء من مساء 8 ديسمبر وفي 9 ديسمبر أحيانا ظروف الطقس الممطرة وكثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها في 9 ديسمبر.

وتنتظر الهيئة هطول المطر والثلج خاصة بدءا من مساء 8 ديسمبر وطول يوم 9 ديسمبر في أجواء محافظات أذربيجان الشمالية والشرقية أساسا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وكثافة الهطول على أماكن شتى.

نبهت كذلك توقعات تجمد الطرق البرية خاصة في ساعات ليلية.