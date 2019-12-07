الأرصاد الجوية تنبه من تجمد الطرق ليلا خاصة في الأقاليم
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج
نشرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيها بشأن ظروف الطقس الممطرة والمثلجة ورياح قوية تسود على البلد نهاية الأسبوع.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أنها تتوقع ابتداء من مساء 8 ديسمبر وفي 9 ديسمبر أحيانا ظروف الطقس الممطرة وكثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها في 9 ديسمبر.
وتنتظر الهيئة هطول المطر والثلج خاصة بدءا من مساء 8 ديسمبر وطول يوم 9 ديسمبر في أجواء محافظات أذربيجان الشمالية والشرقية أساسا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وكثافة الهطول على أماكن شتى.
نبهت كذلك توقعات تجمد الطرق البرية خاصة في ساعات ليلية.
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