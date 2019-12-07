السفير الإيطالي: هذه المبادرة تدعو الناس لتوحيد جهودهم لحماية الطبيعة

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج).

قال سفير إيطاليا في أذربيجان اوغوستو ماساري أن غرس 650 ألف شجرة في اليوم الواحد يؤثر تأثيرا إيجابيا على زيادة الأماكن الخضراء وخفض تداعيات التغيرات المناخية العالمية وامتصاص مكثف لثاني أكسيد الكربون حيث أن اختلال التوازن البيئي قضية تقلق العالم وعلى كل إنسان أن يبذل كل ما في وسعه من اجل إزالة هذه المشكلة. ومن هذا المنطلق تستحق مبادرة النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا التقدير والثناء.