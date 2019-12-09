زرع 40 ألف غريس من التوت مستورد من الصين في محافظة شاكي

شاكي، 9 ديسمبر، أذرتاج

يخطط زرع 40 ألف غريس من التوت من غرائس التوت المستوردة مؤخرا إلى البلد من الصين من اجل تعزيز قاعدة التغذية لتربية دودة القز وإنتاج الحرير في البلد وقد تم إحضار الغرائس المحافظة ووزعت مجانا على المزارع ومنتجي شرانق دود القز. وحملة غرس الغرائس على وشك الانتهاء.

أفادت أذرتاج عن صاحب عبد الحليموف مدير قطاع زراعة النباتات بمركز شاكي الحكومي للتنمية الزراعية قوله إن عدد الغرائس المحضرة أراضي المحافظة بلغ 376 ألف غريس خلال الفترة ما بين 2016-2018م من اجل استمرار ضمان مجال تربية دود القز ومنها 162 ألف غريس من الغرائس المستوردة من الصين والباقية محلية.