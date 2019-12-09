الأرصاد الجوية: ظروف الطقس غير مستقرة وممطرة ومثلجة

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن معلومات إلى الساعة 10.00 من يوم التاسع من ديسمبر اليوم تشير إلى أن ظروف الطقس على نطاق البلد كانت غير مستقرة وممطرة بكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن مقدار المطر بلغ في زبرات ضاحية باكو 20 ملم وذلك 68 في المائة من القاعدة الشهرية وسومغايت 16 ملم 60 في المائة من القاعدة الشهرية وماشطاغا 14 ملم 41 في المائة من القاعدة الشهرية وباكو 13 ملم 44 في المائة من القاعدة الشهرية وقصبة بناء 11 ملم 38 في المائة من القاعدة الشهرية وحقل نفط طاشلاري البحري 14 ملم 66 في المائة من القاعدة الشهرية وجزيرة جيلوف 3 ملم وشبه جزيرة بيراللاهي 2 ملم وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي 3-12 ملم ومنطقة لنكران – أستارا 2-6 ملم ومحافظات منطقتي أران المركزي وبالاكن – شاكي الاقتصاديتين 1-8 ملم.

كما جاء في بيان الأرصاد الجوية أن سماكة الثلوج وصلت في أغدره 9 سم وطاشكسان 6 سم وقيريز 4 سم وجدابيك وشاهداغ 2 سم وساري باش وجويجول 1 سم.