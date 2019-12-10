الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة في باكو وشبه جزيرة أبشرون

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة مع احتمال هطول مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكون ضباب غير مكثف صباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر في منطقة لنكران – أستارا الجنوبية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.