زرع 25 ألف غريس من التوت مستورد من الصين في محافظة قاخ

قاخ، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستواصل الفعاليات لتعزيز قاعدة التغذية لتربية دودة القز في محافظة قاخ الأذربيجانية.

يخطط زرع 25 ألف غريس من التوت من غرائس التوت المستوردة مؤخرا إلى البلد من الصين من اجل إنتاج الحرير في البلد وقد تم إحضار الغرائس المحافظة ووزعت مجانا على المزارع ومنتجي شرانق دود القز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قاخ الحكومي للتنمية الزراعية أن عدد الغرائس المحضرة أراضي المحافظة بلغ 286.5 ألف غريس خلال الفترة ما بين سنوات 2016-2018 من اجل استمرار ضمان مجال تربية دود القز ومنها 160 ألف غريس من الغرائس المستوردة من الصين والباقية محلية.