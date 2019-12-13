الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس غير الممطرة أساسا للغد

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 2-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساس وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا .