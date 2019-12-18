    • / مجتمع

    مجتمع


    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المعتدلة في أجواء البلد للغد

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣٨]

    باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 ديسمبر كانون الأول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 11-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا في أجواء بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

    وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المعتدلة في أجواء البلد للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٤]
    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المستقرة على نطاق البلد للغد
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
    تسخير فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور
    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
    الأرصاد الجوية تنتظر ارتفاع درجات الطقس أساسا للغد
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
    الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس غير الممطرة أساسا للغد
    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المعتدلة في أجواء البلد للغد