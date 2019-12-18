تسليم نحو 295 ألف طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم

باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

سلم خمسة وتسعون ومائتي ألف طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن على نطاق البلد إلى اليوم الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن ذلك أكثر بنسبة 2ر29 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي حيث أن حجم القطن المسلم إلى اليوم الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي كان 228 ألف طن.

يذكر أن حملة حصاد القطن تشارك فيها 435 حصادة هذا العام لجني 90 في المائة من المحصول منذ أن أطلقت الحملة في 24 سبتمبر.

وبلغ حجم مساحات زراعة القطن في أذربيجان هذا العام 100111 هيكتار ومعظمها في محافظات ساعتلي 13741 هيكتار وأقجابدي 10452 هيكتار وبلاسوار 10257 هيكتار وبرده 10140 هيكتار وبيلقان 9706 هيكتار وصابر أباد 8630 هيكتار وإيميشلي 7492 هيكتار.