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    ارتفاع إنتاج اللحم 2.8 في المائة في البلد

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:١١]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    شهدت الفترة ما بين يناير – نوفمبر للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 476.6 ألف طن بزيادة 2.8 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و938.7 ألف طن بنمو 2.1 في المائة والبيض إلى مليار و669.9 مليون بيضة بزيادة 8.8 في المائة والصوف إلى 15.9 ألف طن بارتفاع 1.5 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم 2.8 في المائة في البلد
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