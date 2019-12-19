زيادة الإنتاجية في تربية المواشي في صاليان

صاليان، 19 ديسمبر، أذرتاج

تعتبر تربية الماشية من أحد القطاعات الرائدة للزراعة في صاليان التي هي منطقة زراعية. بسبب الاهتمام الخاص الذي يولى لتطوير هذا المجال، يزداد رؤوس المواشي عاماً بعد عام، مما يؤثر بشكل إيجابي على زيادة المنتجات.

صرح رئيس قسم الإحصاءات الإقليمي إيلنور حسينوف لمراسل أذرتاج أنه حالياً تقام بتربية 63 ألف و15 رأساً من الماشية و184 ألف و 935 رأساً من الأغنام في مزارع منفصلة. وهذا يزيد ب188 رأساً عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. يبلغ عدد الأبقار والجواميس في القطيعة 33 ألف و 11 رأساً.

خلال أحد عشر شهراً من العام الحالي، بلغ مستوى الإنتاج في مزارع المواشي في المنطقة 8 آلاف و 350.3 طناً من اللحوم (الوزن الحي) و46 ألف و828.2 طناً من الحليب و347.6 طنًا من الصوف و30 مليوناً و625 ألف من البيض وهذا يزيد ب674 طناً من اللحم و19.3 طناً من الحليب و100 كغم من الصوف ومليونين و633 ألف من البيض عما تم إنتاجه في نفس الفترة من العام الماضي