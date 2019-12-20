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    زلزال في أراضي سيازن

    ٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٣]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر أراضي سيازن الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 22 كيلومترا شمال شرق من محطة ألتيآغاج وعلى عمق 43 كيلومترا تحت الأرض.

    وقع زلزال في الساعة 03:57 بالتوقيت المحلي.

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