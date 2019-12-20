زلزال في أراضي برده

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب الزلزال اليوم أراضي محافظة برده الأذربيجانية.

وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة برده على عمق 24 كيلومترا في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي.

ولم يحس بهذه الهزة.