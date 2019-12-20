  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في أراضي برده

    ٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم أراضي محافظة برده الأذربيجانية.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة برده على عمق 24 كيلومترا في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في أراضي برده
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٣]
    زلزال في أراضي سيازن
    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المستقرة في أجواء البلد للغد
    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣٨]
    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المعتدلة في أجواء البلد للغد
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٤]
    هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس المستقرة على نطاق البلد للغد
    زلزال في أراضي برده