هيئة الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس الممطرة رذاذا في أجواء البلد للغد

باكو، 21 ديسمبر، أذرتـــاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة رذاذا أساسا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر رذاذا على بعض المحافظات الشرقية وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب ضعيف على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6 مئوية تحت الصفر و1 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 7-12 مئوية نهارا.