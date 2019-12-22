باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج يتمكن الراغبون في الاستمتاع بالجمال الساحر ومشاهدة الطيور النادرة وقضاء عطلتهم الشتوية في حضن الطبيعة من زيارة المتنزهات الوطنية. تدعو وزارة البيئة والثروات الطبيعية جميع محبي الطبيعة الذين يفضلون رؤية الأنواع النادرة من الطيور وخاصة الطيور القادمة لقضاء فصل الشتاء في أذربيجان لزيارة المنتزهات الوطنية. تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي للوزارة أن الزائرين للمنتزهات الوطنية في أبشرون وشيروان وغيزيل أغاج وأغ جول يتمكنون من مشاهدة أنواع الطيور النادرة مثل النحام والصقر الوردي والبط البري والدجاج السلطاني والأوزة ذات الواجهة البيضاء والبطة بيضاء الرأس والبجعة كتم الصوت والنحام الوردي والبجعة المجعدة. تجدر الإشارة إلى أن قرابة 1-1.5 مليون طائر تقضى الشتاء في أذربيجان كل عام.

AZERTAG.AZ : الراغبون في رؤية طيور النحام يمكن أن يزوروا المتنزهات الوطنية

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