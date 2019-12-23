الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس غير الممطرة في أجواء البلد للغد

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5 مئوية تحت الصفر و0 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.