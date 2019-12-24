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    زلزال في أراضي حاجيقبول

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٤]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم أراضي محافظة حاجيقبول الأذربيجانية.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.3 درجات على مقياس ريختر ضرب 32 كم من شمال غرب من محطة علي بايراملي وعلى عمق 5 كيلومترات في الساعة 16:58 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

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