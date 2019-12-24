وزير الزراعة: آلية التأمين الزراعي في أذربيجان يستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج).

تكونت القاعدة القانونية لأول مرة في بلادنا للتطبيق واسع النطاق للتأمين الزراعي. اعتمد المجلس الوطني القانون عن "التأمين الزراعي" في هذا العام ووافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لصندوق التأمين الزراعي و"مكونات موضوع التأمين الزراعي". وبالتالي، يتم اعتماد آلية التأمين الزراعي في أذربيجان على أساس تجربة موديل TARSIM التركي. يعتمد هذا الموديل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تفيد أذرتاج أنه هذا ما صرح به وزير الزراعة إينام كريموف.

بحسب كلامه، ستتحمل الدولة مخاطر التأمين من خلال جهاز التأمين الزراعي وسيتم تحويل بعضها إلى القطاع الخاص من جديد من خلال إعادة التأمين. سيشارك صندوق التأمين الزراعي في عملية التأمين على المنتجات المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن تكوين التأمين الزراعي وسوف يتحمل 50 % من المخاطر.

أشار إينام كريموف إلى أن التأمين المشترك من قبل صندوق التأمين الزراعي وشركات التأمين الخاصة سيقلل من مخاطر الاستثمار ويعزز دعم الدولة للمزارعين ويؤثر إيجابياً على المشغولية ويساهم في الأمن الغذائي ويقوي سوق التأمين. ومن هذه الناحية، ينبغي اعتبار تطبيق آلية التأمين الزراعي في أذربيجان أحد العوامل الرئيسية في تنمية الزراعة.

وأضاف الوزير قائلاً إنه على مستوى دعم الدولة، يمكن اعتبار السنة الاقتصادية 2019 من إحدى السنوات التي تم تحقيق أعلى النتائج فيها. اعتباراً من 1 ديسمبر من العام الحالي، زاد إجمالي الإنتاج الزراعي بنسبة 7.1%، بما في ذلك إنتاج المحاصيل النباتية بنسبة 11.3% والإنتاج الحيواني بنسبة 3.2% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

تم حصاد 3512.4 ألف طن من الحبوب من الحقول في الفترة من يناير إلى نوفمبر. ويزيد هذا ب6.9 % عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى البلاد تم جمع 2171.5 طن من القمح (بزيادة 6.3 %) و 1015.5 طن من الشعير (بزيادة 7.8 %) و 259.4 ألف طن من الذرة (بزيادة 14.4 %).

هذا العام، تم إنتاج 643.7 طن من الشرانق، أي بزيادة 25.3 % عما في العام الماضي. بشكل عام، فإن أداءنا في إنتاج الشرانق هو الأعلى منذ 21 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع 5.9 ألف طن من التبغ ، وهذا يزيد عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3.3 %.

في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 تـم إنتاج حوالي 993 و8 آلاف طن من البطاطا (أكثر ب11.7 %) و1637.6 ألف طن من الخضروات (أكثر ب 13.2 %) و1075.8 ألف طن من الفواكه والتوت (أكثر ب 7.8 %) و1941 ألف طن من العنب (أكثر ب25.4 %) و 911.3 طن من أوراق الشاي الأخضر (أكثر ب4.9 %) وزاد إنتاج اللحوم بنسبة 2.8 % أو 476.6 ألف طن وزاد إنتاج الحليب بنسبة 2.1% وبلغ 1938.7 ألف طن.