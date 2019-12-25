شرطة المرور تكشف حصاد الحوادث المرورية خلال العام الجاري

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

قال العقيد كامران علييف إن فترة الأشهر الـ11 من العام الجاري وقوع 1681 حادث مروري على نطاق الجمهورية.

أفادت أذرتاج عن العقيد علييف رئيس قسم شرطة المرور قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الحوادث المرورية الواقعة أودت بحياة 738 شخص فيما أصابت 1535 شخص بجروح.

ولفت خاصة إلى أن 7ر42 في المائة من إجمالي الحوادث المرورية وقعت بدهس المشاة والراجلين الأمر الذي أدى إلى مقتل 298 منهم.