الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس الغيومة الضبابية في أجواء البلد للغد

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال مطر في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وثلج بالمحافظات الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 4-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.