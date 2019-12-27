هيئة الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة رذاذا إلى العصر وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي من 758 ملم زئبقي إلى 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا في أجواء بعض المحافظات وسقوط الثلج على المحافظات الجبلية وانقطاع الهطول نهارا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 1 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أساسا وتساقط الثلج أحيانا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 7-5 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا.