محمية شروان الوطنية إحدى الأماكن النادرة التي تحمي الحياة البرية الى جانب إنتاج النف.

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

تعد محمية شروان الوطنية منطقة وحيدة في أروربا انتشرت فيها الغزلان بشكل طبيعي. يسكن في الحديقة الوطنية التي تبلغ مساحتها 65 ألف هكتار 8-9 ألاف رأس لغزال. كل عام، تتم إعادة إدخال ما بين 30 إلى 40 رأساً من الغزلان من محمية شروان الوطنية إلى مناطق أذربيجان التي كانت فيها الغزلان سابقاً منها سهول أجي نوهور وميل وأراضي كورشاي وجيرانتشول. وقد تكونت فيها بالفعل عملية إسكان وتكاثرت الغزال فيها.

تعد محمية شروان الوطنية واحدة من الأماكن النادرة في العالم حيث يتم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها ويجري إنتاج النفط. هذا العامل جذاب بشكل خاص للسياح الذين يزورون محمية شيروان الوطنية.

تفيد أذرتاج أن مدير محمية شروان الوطنية أرزو مسطفاييف صرح بهذا للصحفيين.

أشار مدير المحمية الوطنية إلى أنه توجد هنا أيضاً 167 نوعاً من الطيور و24 نوعاً من حيوانات زاحفة و12 نوعاً سمكة و6 أواع من حيوانات برمائية في هذه الأراضي الطبيعية المحمية بشكل خاص.