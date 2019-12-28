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    مزارعو برده ينهون حصاد بنجر السكر

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٣٥‎]

    برده، 28 ديسمبر، أذرتاج

    أنهي مزارعو برده حصاد بنجر السكر المزروع على مساحة 2ر214 هيكتار.

    أفادت أذرتاج عن بيان فرع برده للإحصاء أن المزارعين حصدوا 5ر6455 طن من الشمندر وبلغت الإنتاجية من كل هيكتار 3014 كغ.

    وسلم المحصول إلى مصنع إيميشلي للسكر.

    AZERTAG.AZ :مزارعو برده ينهون حصاد بنجر السكر
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    مزارعو برده ينهون حصاد بنجر السكر