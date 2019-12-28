هيئة الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على نطاق البلد للغد

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة رذاذا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي من 765 ملم زئبقي إلى 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 60-70 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا في أجواء بعض المحافظات وسقوط الثلج على المحافظات الجبلية وانقطاع الهطول نهارا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أساسا وتساقط الثلج أحيانا وانقطاع الهطول نهارا تكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا.