لأول مرة في أذربيجان، يجري إنشاء "الحديقة الذكية" في غوبا

غوبا، 28 ديسمبر، إيلخان يوسفلي، أذرتاج

لأول مرة في أذربيجان، يجري إنشاء "الحديقة الذكية" باستخدام التكنولوجيا الحديثة في غوبا. سيشرف 3 أشخاص فقط على إدارة حديقة الفواكه مساحتها بـ15 هكتارا. ستتم إدارة هذه الحديقة عن بُعد عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه تم إطلاق مشروع جديد من قبل المعهد العلمي لدراسة الفواكه والشاي التابع لوزارة الزراعة. في إطار مشروع "الحديقة الذكية"، ستتم أتمتة زراعة حدائق الفواكه بالكامل بتطبيق الإدارة بالكمبيوتر.

تزرع في حديقة الفواكه أشجار من مختلف الأنواع، بما فيها التفاح والكمثرى والسفرجل والخوخ والكرز، في بستان الفاكهة المختلطة. لقد بدأت زراعة الغرائس بالفعل.

يجري تثبيت أنظمة الري والتسميد المؤتمتة في الحديقة. يعد البئر الارتوازي حديث النوع من أكبر الابتكارات والذي تم حفره للحصول على مصدر للمياه وسيعمل على الكهرباء المولد من الألواح الشمسية. في المستقبل، من الممكن تطبيق هذه التجربة حتى في المزارع الواقعة في المناطق ذات تكوين أرضي معقد في بلادنا والتي تقع بعيداً عن مصادر الطاقة.

كما يتم إنشاء نظام الستار للحماية من الشمس والبرد والصقيع في "الحديقة الذكية". وبهذا سيتم منع خسائر الإنتاج.

تعود الميزة الرئيسية لهذه الحدائق إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 25 %. وسيتم تخفيض عدد عمال الحدائق إلى الحد الأدنى. بعد إنشاء الحديقة، سيشرف 3 أشخاص فقط وهم مهندس المياه والميكانيكي والمهندس الزراعي على عملية الزراعة.

كما تم إنشاء نظام الإنذار المركزي في "الحديقة الذكية". من خلال هذا النظام، ستراقب عملية نمو النباتات في حديقة الأشجار. سيتم نقل المعلومات عن حاجة أشجار الفواكه إلى الماء والأسمدة، وكذلك المعلومات عن الآفات والأمراض إلى النظام المركزي. بالإضافة إلى ذلك، ستنعكس ديناميات نمو الفاكهة في النظام بصورة متواصلة.

هناك حداثة أخرى وهي أن "الحديقة الذكية" سيتم اختبار نمو أصناف أشجار التفاح الأكثر شعبية وتقليدية وهي "الأحمدي الذهبي" (قيزيل احمدي) ونوعية "صدف" الجديدة التي اخترعها المعهد بطريق سريعة جداً.

سينجز التشكيل الكامل للحديقة الذكية والانتهاء من الاندماج في نظام إدارة الزراعة الآلي بحلول نهاية يناير.