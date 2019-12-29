علميات البحث والتحري الفورية تكشف عن ملابسات 19 حادثا جنائيا

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

كشفت ملابسات 19 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 41 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 33 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 حوادث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 40 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.