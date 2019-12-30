حرس الحدود تحبط محاولة باكستاني وجزائري عبور الحدود غير شرعي

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

أحبطت دورية حرس الحدود في 26 ديسمبر محاولة خارق للحدود قرب قرية زيخوروبا بمحافظة خاتشماز الأذربيجانية كان يتسول للتسرب إلى أراضي الاتحاد الروسي وكشف التحقيق الابتدائي مع عن كونه موطن باكستان من مواليد 1991م والمدعو علي ياسف باكستاني.

كما أفشلت دورية حرس الحدود في 27 ديسمبر الجاري محاولة منتهك للحدود الأذربيجانية في أراضي قرية مازيم تشاي بمحافظة بالاكن الأذربيجانية كان يرغب التسرب إلى أراضي جورجيا واتضح بعد التحقيق الابتدائي مع انه مواطن الجزائر من مواليد 1986م والمدعو محمد الشريف.

يجري التحقيق مع كلا الحادثين.