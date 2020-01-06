وزارة الداخلية: توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم كشف ملابسات 19 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة الأسلحة والذخائر الحية حيازة غير قانونية.
وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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