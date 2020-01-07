وزارة البيئة توجه مدير محمية قوبوستان بتحقيق جفاف أشجار فيها

باكو، 7 يناير، أذرتاج

حقق موظفون بوزارة البيئة والثروة الطبيعية بمكان الحادث بلاغا تلقته حول جفاف أشجار غرست في ربيع العام الماضي في أراضي محمية قوبوستان الوطني التاريخي الفني.

أفادت أذرتاج عن إرادة إبراهيموفا الناطقة باسم الوزارة قولها إن فريق التحقيق كشف عند الفحص الميداني عن موافقة البلاغ مع الحقيقة حيث عثروا على أشجار مجففة بسبب عدم القيام بالصيانة الزراعية لها.

ووجهت الوزارة إدارة المحمية بتبديل الأشجار المجففة بأشجار جديدة مع ضمان الصيانة الزراعية الضرورية لها ورفعت شكرها مسبقا لكل مواطن مهتم بمخالفات بيئية على التعامل معها.