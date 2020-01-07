وزارة البيئة: ارتفع عدد زوار المتنزهات الوطنية خلال أيام العطلة – صور
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
باكو، 7 يناير، أذرتاج
قالت أرزو صمدوفا إن عدد زوار المتنزهات الوطنية خلال أيام العطلة تجاوز عن ألفي زائر ورغم كون معظمهم من المحليين فإن الوافدين الأجانب هم الآخرون يفضلون جولات ميدانية فيها أيضا.
أفادت أذرتاج عن صمدوفا مديرة قسم تنمية الأراضي الطبيعية المحمية خصيصا وحماية التنوع البيولوجي لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية قولها إن متنزهي جويجول وشاه داغ يتصدران قائمة المتنزهات المحمية ويرجع سبب ذلك إلى ظروف الطقس المثلجة لدى المناطق الجبلية وإرادة السياح رؤية البيسونات الأوروبية في متنزه شاهداغ الوطني خاصة شبل البيسون الأوروبي المولود حديثا.
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