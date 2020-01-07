الأرصاد الجوية تنتظر ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد غدا

باكو، 7 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية ينتظر استبدالها بشمالية غربية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي من 764 ملم زئبقي إلى 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر متقطع مساء على بعض المحافظات الجنوبية وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا في أجواء بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.