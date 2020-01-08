باكو، 8 يناير، أذرتاج

قالت ليلى محمدوفا إن أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا نهاية العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن محمدوفا رئيسة هيئة إدارة شركة التموين والتزويد الزراعي لدى وزارة الزراعة قولها للوكالة إن احدى مهام الشركة تحقيق تصدير المنتجات الزراعية المحلية وأوضحت أنها تعمل وفقا لخارطة الطريق الاستراتيجية على إمكانات تصدير منتجات إلى بلدان غير تقليدية بجانب البلاد التقليدية حيث شاركت الشركة في معارض زراعية منظمة في روسيا والصين والإمارات وفرنسا العام الماضي وأقامت اتصالات تعاونية جديدة ما أدى إلى تصدير منتجات الفواكه والخضروات الأذربيجانية إلى الإمارات وبعض بلاد إفريقيا عام 2019م.

وأضافت أن أذربيجان صدرت الكرز أولا إلى نيجيريا تجريبيا من نوع "نابوليون" ثم صدرت إلى ذلك البلد طنا من الرمان نهاية العام الماضي.

وزادت أن الشركة تواصل اتصالاتها ومباحثاتها الرامية إلى تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى سائر أقطار إفريقيا والبلدان العربية على حد سواء.