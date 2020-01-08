  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:١٥‎]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    قالت ليلى محمدوفا إن أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا نهاية العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن محمدوفا رئيسة هيئة إدارة شركة التموين والتزويد الزراعي لدى وزارة الزراعة قولها للوكالة إن احدى مهام الشركة تحقيق تصدير المنتجات الزراعية المحلية وأوضحت أنها تعمل وفقا لخارطة الطريق الاستراتيجية على إمكانات تصدير منتجات إلى بلدان غير تقليدية بجانب البلاد التقليدية حيث شاركت الشركة في معارض زراعية منظمة في روسيا والصين والإمارات وفرنسا العام الماضي وأقامت اتصالات تعاونية جديدة ما أدى إلى تصدير منتجات الفواكه والخضروات الأذربيجانية إلى الإمارات وبعض بلاد إفريقيا عام 2019م.

    وأضافت أن أذربيجان صدرت الكرز أولا إلى نيجيريا تجريبيا من نوع "نابوليون" ثم صدرت إلى ذلك البلد طنا من الرمان نهاية العام الماضي.

    وزادت أن الشركة تواصل اتصالاتها ومباحثاتها الرامية إلى تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى سائر أقطار إفريقيا والبلدان العربية على حد سواء.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
    لأول مرة في أذربيجان، يجري إنشاء "الحديقة الذكية" في غوبا
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٣٥‎]
    مزارعو برده ينهون حصاد بنجر السكر
    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٩]
    وزير الزراعة: آلية التأمين الزراعي في أذربيجان يستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص
    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٩]
    زيادة الإنتاجية في تربية المواشي في صاليان
    أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا