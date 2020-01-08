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    علميات البحث والتحري الفورية تكشف عن ملابسات 13 حادثا جنائيا

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 22 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 13 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 19 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :علميات البحث والتحري الفورية تكشف عن ملابسات 13 حادثا جنائيا
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