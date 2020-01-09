انزلاق ارضي يغلق الطريق في باكو

باكو، 9 يناير (أذرتاج)

أدى هبوط كتلة أرضية بارتفاع 4-5 أمتار نتيجة الانزلاق الأرضي الى اغلاق الطريق الى بلدة بادامدار في باكو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

تفقد مدير عام مركز رصد الزلازل البروفيسور قوربان يتيرميشلي وموظفو المركز مكان الحادث للدراسة الميدانية.

يذكر ان هذا المكان كان قد شهد انهيارا ارضيا في أكتوبر عام 2018. اجرى خبراء المركز متابعة ميدانية في المكان واكدوا على ضرورة اتخاذ الاعمال الجدية فيه لتجنب الانهيارات المحتملة.