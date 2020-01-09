  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    انزلاق ارضي يغلق الطريق في باكو

    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 9 يناير (أذرتاج)

    أدى هبوط كتلة أرضية بارتفاع 4-5 أمتار نتيجة الانزلاق الأرضي الى اغلاق الطريق الى بلدة بادامدار في باكو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    تفقد مدير عام مركز رصد الزلازل البروفيسور قوربان يتيرميشلي وموظفو المركز مكان الحادث للدراسة الميدانية.

    يذكر ان هذا المكان كان قد شهد انهيارا ارضيا في أكتوبر عام 2018. اجرى خبراء المركز متابعة ميدانية في المكان واكدوا على ضرورة اتخاذ الاعمال الجدية فيه لتجنب الانهيارات المحتملة.

    AZERTAG.AZ :انزلاق ارضي يغلق الطريق في باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]
    الأرصاد الجوية استمرار ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد غدا
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]
    مسؤول وزارة البيئة يؤكد استمرار نشاط أرضي في منطقة الانهيار الأرضي بضاحية باكو
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]
    الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة على بعض مناطق أبشرون غدا
    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
    الأرصاد الجوية تنتظر ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد غدا
    انزلاق ارضي يغلق الطريق في باكو انزلاق ارضي يغلق الطريق في باكو