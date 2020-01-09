الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة على بعض مناطق أبشرون غدا

باكو، 9 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة صباحا ومساء على بعض المناطق وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي من 763 ملم زئبقي إلى 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطع وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا في أجواء بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وحذرت من تجمد الطرق البرية ليلا وفجرا.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج أحيانا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 10-8 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.