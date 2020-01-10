مسؤول وزارة البيئة يؤكد استمرار نشاط أرضي في منطقة الانهيار الأرضي بضاحية باكو

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قال عزيز قرالوف إن نشاطا ارضيا في منطقة الانهيار الأرضي ما زال مستمر بالجانب الأيمن من الطريق البري الواصل بين بلدة بادامدار وقصبة بائل.

أفادت أذرتاج أفادت أذرتاج عن قرالوف رئيس بعثة التخطيط الجيولوجي لجهاز التنقيب الجيولوجي الوطني لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية قوله لصحفيين إن البعثة الخاصة تابعت انهيارات صغيرة اليوم بالمنطقة مضيفا أن البعثة عاملة مكان الحادث.