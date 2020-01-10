الأرصاد الجوية استمرار ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد غدا

باكو، 10 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة أحيانا وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج أحيانا ليلا وصباحا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.