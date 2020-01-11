كشف حجم إنتاج فول الصويا في اغجابدي بالعام الماضي

أغجابدي، 11 يناير، أذرتاج

قالت هيئة إحصاء أغجابدي إن المزارعين في المحافظة حصدوا العام الماضي فول الصويا من 2232 هيكتار من الحقول.

أفادت أذرتاج عن بيان إحصاء المحافظة أن هذه المساحة أكثر قدر 116 هيكتار قياسا إلى العام السابق.

وقالت إن المزارعين حصلوا على 5ر5464 طن من فول الصويا من الحقول وبلغت إنتاجية كل هيكتار 2450 كغ. وأشارت إلى أن حجم الإنتاج ارتفع قدر 5ر1034 طن مع زيادة الإنتاجية من كل هيكتار قدر 360 كغ قياسا إلى عام 2018م.

يذكر أن الاهتمام بزراعة فول الصويا يتزايد على مر الزمان في البلد.