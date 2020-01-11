الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة على نطاق البلد غدا

باكو، 11 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر ليلا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل انخفاض الضغط الجوي إلى 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر مساء على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا وبين 10-8 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.