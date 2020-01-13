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    الأرصاد الجوية: انخفضت درجات الحرارة في المناطق الجلية إلى ما دون 10 مئوية تحت الصفر

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    قالت هيئة الأرصاد الجوية إن ظروف الطقس على نطاق البلد تغيرت وكانت غير مستقرة وهطلت الامطار على معظم المحافظات والثلج على مناطق عدة بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وقراباغ العليا وجبال القوقاز الكبرى.

    أفادت الهيئة في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن سماكة الثلج في أوردوباد بلغت 8 سم وقاخ 7 سم وطاشكسان 6 سم وخيناليق وقيريز 5 سم وشاهبوز 4 سم وسدرسك 3 سم ونخجوان وآلي أغاج وشارور 2 سم وقوصار وخالتان وجدابيك 1 سم.

    وانخفضت حرارة الجو في المناطق الجبلية إلى ما دون 7 مئوية تحت الصفر وفي الجبال دون 10 مئوية تحت الصفر.

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